ترامب: حتى لو كان بن سلمان يعلم بمقتل خاشقجي، سنظل شريكا للسعودية لضمان مصالح أمريكا وإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل "شريكا راسخا" للسعودية حتى على الرغم من أنه "قد يكون من الوارد جدا" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان لديه علم بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال إن علاقة أمريكا هي مع المملكة العربية السعودية في إشارة لاحتمال ضلوع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جريمة مقتل خاشقجي أي أنه يتعامل مع دول وليس مع أشخاص.

وأشار الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض إلى أنه ليست لديه النية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض قائلا "إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء هذه العقود، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين".

وبحسب البيان: فإن ترامب يرى ان الكونغرس "حر" في "الذهاب في اتجاه مختلف" بشأن السعودية لكنه سيدرس فقط الأفكار التي "تتسق" مع الأمن الأمريكي.

للمزيد:

كل ما تود معرفته عن قضية خاشقجي وتداعياتها منذ اعتراف السعودية بمقتله