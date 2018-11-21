القبض على عناصر عصابة مشبوهة في تهريب الكلاب في إيطاليا

داهمت الشرطة الإيطالية منشأة تابعة لعصابة دولية مشبوهة في تهريب الكلاب، ويعتقد أنها تنقل جراء الكلاب من أوروبا الشرقية باتجاه إيطاليا، حيث تبيعها في شمال البلاد.

وفيما بدأت الشرطة تحقيقها، طلبت من المشتبهين بهم الثمانية البقاء في إيطاليا. وقالت الشرطة إنها بدات تحقيقها في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما أوقفت شاحنة محملة بنحو 65 جروا.

وأظهر فيديو نشرته الشرطة الإيطالية عشرات الجراء في مزرعة شمالي إيطاليا، وقد زج بها في صناديق من الورق المقى وأقفاص صغيرة.