الشرطة البريطانية تعيد فتح طرقات في لندن بعد الاشتباه بجسم غريب

أعلنت الشرطة البريطانية أن جسماً مشبوهاً تم العثور عليه في وايتهول قد تم فحصه بالكامل وتبين أنه غير خطير.

ونشرت في تغريدة على تويتر: "سعيدون بإعلامكم أن الجسم المعني تم فحصه وتبين أنه غير مشبوه. الطرقات ستفتح قريباً، شكراً مجدداً لصبركم وتعاونكم".

وكانت الشرطة أغلقت الطرق المحيطة بمكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في داوننغ ستريت اليوم الخميس أثناء فحصها للجسم المريب.

وقالت الشرطة البريطانية في تغريدة على تويتر في وقت سابق "هناك إغلاق مؤقت حول وايتهول بينما يتم تقييم جسم مشبوه".

"ضباط متخصصون موجودون الآن بالموقع".

وقال مراسل لرويترز في الموقع إن الشرطة كانت توجه السياح بهدوء إلى شوارع مجاورة.

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