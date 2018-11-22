بعد أن لاعب وتنعم بالكرة 20 عاما.. دروغبا أسطورة نادي تشيلسي السابق يعتزل بعمر 40 عاما

ولعب المهاجم القادم من ساحل العاج، والذي كان يلعب مع فينكس رايزينج في الولايات المتحدة، لفترتين مع تشيلسي وأحرز 164 هدفا في 381 مباراة ليساهم في إحياء مسيرة النادي اللندني تحت قيادة مالكه رومان أبراموفيتش.

أعلن ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق اعتزاله ليسدل الستار على مسيرة استمرت 20 عاما حصد خلالها أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم و دوري أبطال أوروبا 2012.

وبدأ دروجبا البالغ عمره 40 عاما مسيرته مع لومان الفرنسي في 1998 لكنه لم يلعب في دوري الأضواء سوى عند بلوغه 23 عاما عندما انضم إلى جانجون في 2002.

وانتقل إلى أولمبيك مرسيليا في 2003 ورحل في العام التالي إلى تشيلسي ليصبح المهاجم الأساسي لفريق المدرب جوزيه مورينيو وقاده لحصد لقب الدوري لأول مرة في 50 عاما.

ونال ثلاثة ألقاب في الدوري في أول ثمانية مواسم مع تشيلسي بالإضافة إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في أربع مناسبات وكأس المحترفين مرتين.

ديدييه دروغبا رويترز

وانتهت فترته الأولى مع تشيلسي عندما أحرز ركلة الترجيح الحاسمة في نهائي دوري الأبطال ضد بايرن ميونيخ بعدما أدرك التعادل في نهاية الوقت الأصلي قبل لجوء الفريقين للوقت الإضافي.

وقضى فترات في الصين وتركيا قبل أن يعود إلى تشيلسي ليحصد لقب الدوري للمرة الرابعة وكأس المحترفين للمرة الثالثة ثم رحل وهو يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الفريق عبر العصور.

وأنهى دروجبا الذي شارك في 100 مباراة مع ساحل العاج واختير أفضل لاعب في افريقيا مرتين مسيرته مع فينكس رايزينج والذي يملك أسمها فيه.

وأبلغ دروجبا هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إنها أفضل وسيلة لإنهاء مسيرتي بمساعدة تطور بعض المواهب الشابة. هذه أفضل طريقة للنهاية برد جزء من الجميل للعبة إذ تعلمت الكثير من كرة القدم".