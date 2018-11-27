نقل نهائي كأس ليبرتادوريس إلى خارج الأرجنتين

أعلن إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" يوم الثلاثاء إن نهائي كأس ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز سيقام في الثامن أو التاسع من ديسمبر كانون الأول خارج الأرجنتين بعد أن تسبب شغب الجماهير في تأجيل المباراة الأسبوع الماضي.
وأكد "الكونميبول" في بيان أصدره أن المباراة لا يجب إقامتها في بوينس ايرس، لكنه لم يحدد مكانا بديلا.
هذا وقال اليخاندرو دومينجيز رئيس "الكونميبول" خلال مؤتمرا صحفيا عقده بعد اجتماعه مع ممثلي ريفر وبوكا انه "ستقام المباراة خارج الأرجنتين لأن الظروف غير ملائمة للعب في الأرجنتين".
وبعد التعادل 2-2 في الذهاب، كان من المنتظر أن يلتقي عملاقا الأرجنتين في مباراة الإياب الحاسمة يوم السبت باستاد "مونومنتال" ملعب ريفر، لكن اللقاء ألغي عقب إصابة عدد من لاعبي بوكا بعد هجوم من مشجعي ريفر على حافلة الفريق.
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