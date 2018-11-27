نقل نهائي كأس ليبرتادوريس إلى خارج الأرجنتين

أعلن إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" يوم الثلاثاء إن نهائي كأس ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز سيقام في الثامن أو التاسع من ديسمبر كانون الأول خارج الأرجنتين بعد أن تسبب شغب الجماهير في تأجيل المباراة الأسبوع الماضي.

أليخاندرو خيمينيز رئيس اتحاد الكونميبول

وأكد "الكونميبول" في بيان أصدره أن المباراة لا يجب إقامتها في بوينس ايرس، لكنه لم يحدد مكانا بديلا.