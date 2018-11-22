وزير النفط السعودي: سنصبح ثاني أكبر منتجي أسمدة الفوسفات في العالم

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح إنه يأمل بتنفيذ قانون جديد للتعدين في النصف الأول من 2019.

موضحاً بأن القانون الجديد يستهدف الشركات الصغيرة إلى جانب الشركات الكبيرة، ويشجع الأنشطة في استكشاف مناطق التعدين.

وتوقع الفالح أن يبدأ المستثمرون الأجانب الدخول إلى قطاع التعدين بحلول العام 2020.

وأشار الوزير السعودي إلى أن عملية إصدار التراخيص ستكون أقصر بنحو 30 يوماً.

المملكة ستصبح من أكبر منتجي الأسمدة

الوزير الفالح أكد في هذا السياق أن استكمال مشروع وعد الشمال للتعدين، سيسمح بوصول إنتاج المملكة من الأسمدة الفوسفاتية، إلى تسعة ملايين طن سنوياً. (في إشارة إلى مشروع مدينة الصناعات التعدينية البالغة الذي بلغت تكلفته 85 مليار ريال، ويمتد على مساحة 440 كم مربع).

وأضاف الفالح "بهذا ستصبح المملكة ثاني أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية في العالم".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دشن مدينة وعد الشمال الصناعية المتوقع أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بمقدار 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل نحو ثلاثة بالمئة.

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وفي سياق متصل، قال الفالح إن انتاج النفط السعودي في تشرين ثاني (نوفمبر) أعلى من مستوى تشرين أول (أكتوبر)

متوقعاً أن ينخفض الطلب على النفط في كانون الثاني (يناير) القادم، ومؤكداً أن السعودية ستستجيب للطلب لتهدئة القلق.

وتأتي تعليقات الفالح بعد يوم من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية للمساعدة في دفع أسعار النفط للانخفاض.