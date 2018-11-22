تركيا تبحث عن الذهب في السودان

قال مصدر بوزارة النفط السودانية إن السودان وقع اتفاقية مع شركة تركية مملوكة للدولة يوم الخميس، تسمح لها بالتنقيب عن الذهب ومعادن أخرى في ولاية البحر الأحمر بشرق البلاد.
وقال المصدر إن الاتفاقية بين الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، التابعة لوزارة النفط، وهيئة الأبحاث الجيولوجية التركية ممثلة في شركة للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، تتيح منطقتين "مربعتين" للتنقيب في ولاية البحر الأحمر.
وتأتي الاتفاقية بعد يوم من مغادرة نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي السودان، عقب زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام.
وقال وزير الدولة بوزارة النفط عوض النيل ضحية إن هذه أول شركة تابعة لهيئة الأبحاث التركية تعمل خارج تركيا في مجال المعادن، وأبدى أمله في أن يستفيد السودان من هذه الصفقة اقتصاديا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).
ويكافح اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011، آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط. وخفض السودان قيمة عملته الجنيه بشكل حاد في اكتوبر تشرين الأول، بعدما شكلت الحكومة لجنة من بنوك وشركات للصرافة لتحديد سعر الصرف على أساس يومي.
والنظام الجديد جزء من حزمة إجراءات تهدف إلى معالجة أزمة اقتصادية، ونقص حاد في العملة الأجنبية.
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