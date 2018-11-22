تركيا تبحث عن الذهب في السودان

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قال مصدر بوزارة النفط السودانية إن السودان وقع اتفاقية مع شركة تركية مملوكة للدولة يوم الخميس، تسمح لها بالتنقيب عن الذهب ومعادن أخرى في ولاية البحر الأحمر بشرق البلاد. وقال المصدر إن الاتفاقية بين الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، التابعة لوزارة النفط، وهيئة الأبحاث الجيولوجية التركية ممثلة في شركة للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، تتيح منطقتين "مربعتين" للتنقيب في ولاية البحر الأحمر.

وتأتي الاتفاقية بعد يوم من مغادرة نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي السودان، عقب زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام.