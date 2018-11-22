أميركا ترفض طلبا من نتنياهو بالسماح للجاسوس بولارد بالهجرة إلى إسرائيل

رفضت وزارة العدل الأمريكية طلبا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يتعلق بالسماح للجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد بالذهاب إلى الدولة العبرية، ليقضي هناك بقية حياته، تحت قيود صارمة. وبررت السلطات الامريكية الرفض بخطورة الأفعال والانتهاكات التي ارتكبها بولارد خلال الثمانينات.

وبناء على سراحه المشروط، يتعين على بولارد البقاء خمس سنوات على التراب الأمريكي، وهو ما يحول دون استقراره في إسرائيل، حيث يعتبر هناك بطلا قوميا، بينما رفض رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين بدءا من رونالد ريغان وصولا إلى باراك أوباما، إطلاق سراحه السابق لأوانه.

وجاء القرار بعد ثلاث سنوات من إطلاق سراح بولارد المشروط سنة 2015 من سجن بوتنر الفدرالي شمالي كارولينا، حيث قضى 30 سنة خلف القضبان بسبب تآمره بالتجسس. ومنذ سراحه يخضع بولارد إلى المراقبة عن طريق جهاز يعمل بواسطة الأقمار الصناعية، كما يخضع حاسوبه أيضا للمراقبة.

ولم يستوعب مسؤولون كبار في البنتاغون وجهاز المخابرات الأمريكي أبدا حجم المعلومات المصنفة "سري للغاية" في مجال الدفاع، والتي سلمها الجاسوس إلى إسرائيل (الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة) سنتي 1984 و1985، مقابل المال في خضم الحرب الباردة.

ويرجح أن تكون المعلومات تلك، تتعلق بمساعدة إسرائيل على تدمير مقر القيادة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في تونس سنة 1985 إثر غارة جوية، واغتيال الرجل الثاني في المنظمة خليل الوزير أبو جهاد في تونس كذلك سنة 1988.