القدس: المحكمة الإسرائيلية العليا تعطي الضوء الأخضر لإجلاء 700 فلسطيني من بيوتهم في سلوان

مهّدت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأربعاء، الطريق أمام إجلاء 700 فلسطيني من بيوتهم في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس المحتلة على الرغم من أنها اعتبرت الإجلاء "يعاني من عيب"
وأصدرت المحكمة قرارا بإجلاء الفلسطينيين عن بيوتهم، بذريعة أن ملكيتها تعود لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.
وكانت جمعية "عطيرت كوهنيم" التي تنشط في القدس المحتلة، قدمت طلبًا لإجلاء العائلات الفلسطينية بحجة ملكيتها لليهود قبل أكثر من 120 عاما، وسلمت أكثر من 70 عائلة فلسطينية تضم المئات من أهالي الحي، إخطارات قضائية.
جمعية "عطيرت كوهنيم" كانت حصلت عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت الأرض قبل العام 1948، قد شرعت في شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2015 بتسليم البلاغات لسكّان الحي الذين بدورهم قاموا بالرد على الدعاوى التي قدمت ضدهم، وصدرت قرارات قضائية لصالح "عطيرت كوهنيم" بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين.
ويؤكد سكّان حي بطن الهوى أن ما تدعيه "عطيرت كوهنيم" عن امتلاك جمعيات يهودية للأرض في المدينة المحتلة أمر ليس صحيحاً، وذلك لأن الأرض في هذه المنطقة، وفقا للقانون العثماني الذي كان نافذًا حينها، لا يمكن التصرف بها إلا بـ"أمر أميري" خاص من السلطان، وأشاروا إلى أن البنايات التي امتلكتها الجمعية اليهودية، هُدمت أواخر القرن التاسع عشر، ما يعني أن الجمعيات التي تمثلها "عطيرت كوهنيم" ليس لها أي حق بملكية الأرض، كما أنه لم يعد لديها أي بنايات في المنطقة المذكورة.