القدس: المحكمة الإسرائيلية العليا تعطي الضوء الأخضر لإجلاء 700 فلسطيني من بيوتهم في سلوان

مهّدت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأربعاء، الطريق أمام إجلاء 700 فلسطيني من بيوتهم في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس المحتلة على الرغم من أنها اعتبرت الإجلاء "يعاني من عيب"

وأصدرت المحكمة قرارا بإجلاء الفلسطينيين عن بيوتهم، بذريعة أن ملكيتها تعود لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.

وكانت جمعية "عطيرت كوهنيم" التي تنشط في القدس المحتلة، قدمت طلبًا لإجلاء العائلات الفلسطينية بحجة ملكيتها لليهود قبل أكثر من 120 عاما، وسلمت أكثر من 70 عائلة فلسطينية تضم المئات من أهالي الحي، إخطارات قضائية.