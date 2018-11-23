لم يظن مرتادو "مركزين طبيين" للعلاج من إدمان المخدرات بمدينة الإسكندرية المصرية أن معالجيهم هم أنفسهم متهمون بالاحتيال وتجارة المخدرات.
تجار مخدرات مصريون ينتحلون صفة أطباء معالجين.. لإدمان المخدرات
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تجار مخدرات مصريون ينتحلون صفة أطباء معالجين.. لإدمان المخدرات
وانكشفت اللغز بإعلان وزارة الداخلية المصرية الخميس عن ضبط سبعة أشخاص قاموا بانتحال صفة أطباء معالجين للإدمان بالمدينة الساحلية.
وأضافت الوزارة في بيان نشر على صفحتها بموقع فيسبوك بأن تحرياتها أظهرت اتهام اثنين من المقبوض عليهم في قضايا مخدرات سابقة.
وقام المتهمون باستئجار بنايتين وتجهيزهما بعيادات للكشف الطبي وحددوا مبلغ 15 ألف جنيه مصري (850 دولار أمريكي) ككلفة شهرية لعلاج كل مريض.
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