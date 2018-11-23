تجار مخدرات مصريون ينتحلون صفة أطباء معالجين.. لإدمان المخدرات

لم يظن مرتادو "مركزين طبيين" للعلاج من إدمان المخدرات بمدينة الإسكندرية المصرية أن معالجيهم هم أنفسهم متهمون بالاحتيال وتجارة المخدرات.

وانكشفت اللغز بإعلان وزارة الداخلية المصرية الخميس عن ضبط سبعة أشخاص قاموا بانتحال صفة أطباء معالجين للإدمان بالمدينة الساحلية.

وأضافت الوزارة في بيان نشر على صفحتها بموقع فيسبوك بأن تحرياتها أظهرت اتهام اثنين من المقبوض عليهم في قضايا مخدرات سابقة.