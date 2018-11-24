أصدرت السلطات الأمريكية تحذيراً لمواطنيها بعدم استهلاك خضار الخس الافرنجي بعد انتشار حالات التسمم جراء تناوله في 11 ولاية أمريكية وإقليمي أونتاريو وكيبيك في كندا.
تفشي تسمم "الخس الافرنجي" يعكر صفو احتفالات عيد الشكر
تفشي تسمم "الخس الافرنجي" يعكر صفو احتفالات عيد الشكر
وجاء التحذير بعد الإبلاغ عن أكثر من 30 حالة تسمم أثبتت الفحوصات أنها نتجت عن تناول خس مسمم، مما يلقي بظلاله على احتفالات عيد الشكر التي تتصدرها وجبات الديك الرومي المحاطة بكافة أنواع الخضروات.
وطالبت السلطات بائعي الخضروات والمطاعم بالتوقف عن بيع الخس والتخلص من الكميات الموجودة لديهم.
وقالت لورا غيرالتوسكي، المتخصصة بالمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن التحذير صدر بناءً على معلومات جمعت من تشخيص الأفراد المصابين بالتسمم.
ويُرجع خبراء أمريكيون التسمم إلى اختلاط مخلفات الأبقار بالمزارع بالمياه المستخدمة في ري الخضروات مثل الخس وهو ما يؤدي إلى انتشار أنواع من البكتريا لا يمكن التخلص منها عبر الغسل والطهي.
وشهدت الولايات المتحدة حالة أخرى انتشار التسمم عبر استهلاك الخس في أبريل-نيسان من العام الجاري مما أدى لإصابة حوالي 200 شخص ومقتل خمسة.
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