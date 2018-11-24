تتبنى الشرطة البريطانية تكتيكات جديدة لمكافحة اللصوص الذين يستخدمون الدراجات النارية الذين يطلق عليهم إسم لصوص الدراجات النارية، وذلك باستخدام سياراتهم الخاصة لإيقاعهم من على دراجاتهم خلال هروبهم. ونشرت شرطة العاصمة لندن لقطات مصورة تظهر مجموعة من سائقي الدراجات النارية وهم يقعون خلال عمليات مطاردة من الشرطة وفقا للخطة الجديدة. ويبين الفيديو أيضا كيفية مراقبة هذه الدراجات الفارة من الشرطة والتي تسبب في بعض الأحيان تحطم الدراجة وتوقفها نهائيا.
شاهد: شرطة لندن تعتمد طرقا جديدة للإيقاع باللصوص الذين يستخدمون الدراجات النارية
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شاهد: شرطة لندن تعتمد طرقا جديدة للإيقاع باللصوص الذين يستخدمون الدراجات النارية
@ Copyright :Reuters/Andrew Yates
وخلال ندوة إعلامية في سكوتلاند يارد الجمعة، أشار كبار الضباط إلى أنه لا توجد أي سرعة قصوى تمنع سيارات الشرطة من الإصطدام والسيطرة على الدراجات النارية الفارة.
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وأضافت سكوتلاند يارد "نعتقد أن العديد من اللصوص الذين تم يستخدمون الدراجات النارية خلال عمليات السطو والفرار يظنون أن الشرطة على متن سيارتها لن تستمر في المطاردة إذا كان السائق يقوددراجته بشكل خطير ودون خوذة".
وفي إطار الخطط الجديدة على الشرطة أن تقوم بتقييم مخاطر أي مطاردة معينة، وأن يقرروا وفق ذلك. ويدخل هذا الإجراء في إطار السياسة التي تعتمدها شرطة لندن لمحاربة المجرمين.