الشرطة الأوغندية : غرق عشرة أشخاص بعد انقلاب مركب في بحيرة فيكتوريا

قالت الشرطة الأوغندية إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم بعد انقلاب مركب في بحيرة فيكتوريا مساء يوم السبت في حين تم إنقاذ أكثر من 40 آخرين.

ولم يتم الكشف عن سبب غرق القارب، أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متنه.

وذكرت صحيفة ديلي مونيتور الخاصة على موقعها الإلكتروني أن المركب غرق قبالة سواحل حي موكونو القريب من العاصمة كمبالا.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

"السترات الصفراء" يتحدون ماكرون ويشتبكون مع الشرطة في جادة الشانزلزيه

تركي الفيصل: يشكك في تقرير سي آي إي عن مقتل خاشقجي ويستشهد بتقرير الأسلحة الكيميائية في العراق