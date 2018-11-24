قالت الشرطة الأوغندية إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم بعد انقلاب مركب في بحيرة فيكتوريا مساء يوم السبت في حين تم إنقاذ أكثر من 40 آخرين.
الشرطة الأوغندية : غرق عشرة أشخاص بعد انقلاب مركب في بحيرة فيكتوريا
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الشرطة الأوغندية : غرق عشرة أشخاص بعد انقلاب مركب في بحيرة فيكتوريا
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وقال ايمليان كايما المتحدث باسم الشرطة " عملية الإنقاذ مازالت جارية للعثور على آخرين".
ولم يتم الكشف عن سبب غرق القارب، أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متنه.
وذكرت صحيفة ديلي مونيتور الخاصة على موقعها الإلكتروني أن المركب غرق قبالة سواحل حي موكونو القريب من العاصمة كمبالا.
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