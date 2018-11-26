بعد إقالته من نيسان.. ميتسوبيشي تعزل غضن من رئاسة الشركة

قالت ميتسوبيشي موتورز اليوم الإثنين إن مجلس إدارتها قرر عزل كارلوس غصن من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، بعد إلقاء القبض عليه وإقالته من جانب حليفتها نيسان موتور الأسبوع الماضي، لمزاعم بارتكابه مخالفات مالية.

وينهي عزل غصن في تصويت بالإجماع قيادته لشركات صناعة سيارات يابانية، بعد عامين فقط من الإشادة بجهوده في إحلال الاستقرار في ميتسوبيشي إثر فضيحة غش في 2016. وقالت ميتسوبيشي إن رئيسها التنفيذي أوسامو ماسوكو سيتولى بشكل مؤقت منصب رئيس مجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان "فقد غصن ثقة نيسان" وأصبح "من المتعذر عليه أداء مهامه". وتملك نيسان حصة مسيطرة في ميتسوبيشي قدرها 34 بالمئة، ولها مسؤولان تنفيذيان في مجلس إدارة الشركة.