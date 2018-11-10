فلسطينيون غاضبون يرشقون موكب السفير القطري بالحجارة في غزة

جاء يحمل معه عشرات الملايين من الدولارات لتخفيف الضغط عن الموظفين في غزة فوجد الحجارة بانتظاره، والسبب هو الطلب الذي طلبه السفير القطري محمد العمادي وهو تهدئة الأوضاع في مسيرات العودة الأسبوعية.

لم يكن المسؤول القطري يظن أنه سيلقى استقبالا كالذي لقيه في غزة الجمعة وهو الذي جاء حاملا معه 90 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات. فقد رشق فلسطينيون غاضبون موكب السفير القطري بعد أن همس في أذن القيادي في حركة حماس خليل الحية بقوله باللهجة الخليجية "نبي هدوء" في إشارة إلى مسيرات العودة التي دأب سكان القطاع على تنظيمها منذ مارس آذار الماضي.

هاتان الكلمتان كانتا كفيلتين بإثارة غضب بعض الفلسطينيين الذين كانوا موجودين في المكان. لم يستسغ هؤلاء ما طلبه العمادي من القيادي في حماس وهم الذين فقدوا العشرات من أحبتهم على خطوط التماس بين القطاع وإسرائيل منذ ان بدأت مسيرات العودة في الـ 30 من مارس آذار الماضي.

وكان السفير القطري محمد العمادي قد اجتمع قبل الحادثة مع بعض الفصائل الفلسطينية وقال خلال اللقاء إن قطر ستسعى مع إسرائيل لحل قضية ميناء غزة، وتوسعة مساحة الصيد، وإنشاء مناطق صناعية ومعامل كهرباء.