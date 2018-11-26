شاهد: كولومبيات يحطمن رقم موسوعة غينيس للتوعية بحقوق المرأة

تجمع نحو 4350 شخصًا في ساحة بوليفار في وسط العاصمة الكولومبية بوغوتا بهدف دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر تجمع لإضاءة العصي المتوجهة في مكان وآن واحد من أجل التوعية بحقوق المرأة.

وقام المشاركين بالوقوف صامتين ممسكين بالعصي لمدة دقيقة واحدة قبل يوم واحد من اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.