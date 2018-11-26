شاهد: كولومبيات يحطمن رقم موسوعة غينيس للتوعية بحقوق المرأة

تجمع نحو 4350 شخصًا في ساحة بوليفار في وسط العاصمة الكولومبية بوغوتا بهدف دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر تجمع لإضاءة العصي المتوجهة في مكان وآن واحد من أجل التوعية بحقوق المرأة.
وقام المشاركين بالوقوف صامتين ممسكين بالعصي لمدة دقيقة واحدة قبل يوم واحد من اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وقالت منسقة الحدث والممثلة أليخاندرا بوريرو انه "يجب احترام المرأة" ، مضيفة خلال مشاركتها في الحفل: "أردنا أن نحطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس من قبل النساء ولهم ولنقول للعالم ببساطة إن النساء بحاجة إلى حياة أفضل وأننا لا نستطيع الإستمرار في التمييز ضدنا وأن نكون مواطنين من الدرجة الثانية".
هذا وأعلنت بوريرو ان "الثقافة الكولومبية تتغاضى عن العنف وتلقي باللائمة على النساء اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة وتستديم الأدوار التقليدية التي تتوقع من النساء البقاء في المنزل وتربية الأطفال ".
ووفقاً للمعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي في كولومبيا ، تقتل امرأة واحدة كل ثلاثة أيام و يتم الإبلاغ عن 55 حالة عنف جنسي يتم الإبلاغ بشكل يومي.
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