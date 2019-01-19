شاهد: الأمريكيات يحيون ذكرى (مسيرة النساء) للعام الثالث على التوالي

خرج النساء في المئات من مدن الولايات المتحدة ودول العالم يوم السبت مسيرات حاشدة في الذكرى الثانية لخروج مظاهرات شارك فيها ملايين المحتجين بعد يوم من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير كانون الثاني 2017.

وتنظم (مسيرة النساء)، وهي منظمة أمريكية غير هادفة للربح نشأت بعد تنظيم المسيرة الأولى في واشنطن، هذه المسيرة مجددا في مكان تأسيس انطلاقها في واشنطن، بينما ستخرج مئات المسيرات الأخرى في مدن أخرى.

ونسق تحالف (مارش أون)، وهو تحالف شعبي آخر نشأ بعد (مسيرة النساء) الأولى، لخروج مئات المسيرات يوم السبت في مدن منها بوسطن وهيوستون وبالتيمور ودنفر.

وقال زعماء (مسيرة النساء) و(مارش أون) إنهم سيستغلون مسيرات هذا العام لدعم السياسات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور والحصول على حقوق أخرى متعلقة بالإنجاب والرعاية الصحية والتصويت وغيرها من المسائل.

ويهدف هؤلاء إلى حشد النساء من أجل دفعهن للتصويت في انتخابات عام 2020 التي من المتوقع أن يكون فيها ترامب مرشحا عن الحزب الجمهوري.

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