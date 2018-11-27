الباحثون يحذرون من "التعذيب النفسي" للمسلمين الإيغور في الصين

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طالب مئات الباحثين دول العالم بمعاقبة الصين بسبب الاعتقال الجماعي للمسلمين الويغور في إقليم شينغيانغ، محذرين من أن التقاعس عن التحرك سيكون بمثابة علامة على قبول "التعذيب النفسي للمدنيين الأبرياء".