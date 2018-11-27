مصر تنفي إضاءة أهرامات الجيزة بألوان العلم السعودي

أصدرت وزارة الأثار المصرية بياناً اليوم الثلاثاء نفت فيه ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن إضاءة أهرامات الجيزة بعلم المملكة العربية السعودية احتفالاً بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر.

وانتشرت عدة صور على موقعي فيسبوك وتويتر للأهرامات مكسوة بالعالم الأخضر بعد نشر أحد المواقع المحلية لها، وهو ما أغضب العديد من المستخدمين المعارضين لزيارة بن سلمان.

وأدى مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي بداخل قنصلية بلاده في العاصمة التركية إسطنبول الشهر الماضي، بالإضافة إلى الوضع الإنساني الصعب الناتج عن الحرب التي تقودها السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن إلى زيادة احتقان بعض المصريين تجاه الزيارة.

ووصل بن سلمان إلى مصر يوم الثلاثاء في زيارة قصيرة خلال جولته التي تضم دول الإمارات العربية المتحدة وتونس.

وكان المئات من التونسيين تظاهروا اعتراضاً على زيارة بن سلمان إلى تونس التي وصل إليها مساء الثلاثاء.

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