إسرائيل: ترامب قد يعلن خطته للسلام في الشرق الأوسط بداية 2019

قال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحدثت مع إسرائيل عن إمكانية تقديم خطتها للسلام في الشرق الأوسط، والتي طال انتظارها، في بداية العام المقبل مما قد يجنب التداخل مع الإنتخابات الإسرائيلية.

وقال دانون للصحفيين "لا نعرف تفاصيل الخطة لكن نعلم أنها اكتملت، وبالتالي فالسؤال الآن هو متى سيقدمونها، على حد علمنا تحدثوا إلينا عن بداية العام 2019 ".

ويعكف جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعداد خطة للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل لكن الشكوك إزاء هذه الخطة تساور الفلسطينيين الذين اتهموا إدارة ترامب بالإنحياز لإسرائيل فيما يتعلق بمسائل رئيسية في الصراع الممتد منذ عدة عقود، مما يبدد كل فرص السلام.

وخلال التجمع السنوي بالأمم المتحدة لزعماء العالم في شهر سبتمبر أيلول، عبر ترامب أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رغبته في كشف النقاب عن خطة للسلام خلال مدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

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