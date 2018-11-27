ماكرون يسعى لامتصاص غضب المتظاهرين بالمراجعة الدورية لضرائب الوقود

في مسعى منه لنزع فتيل إحتجاجات شابها العنف في بعض الأحيان بسبب إرتفاع أسعار الوقود، إقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراجعة الضرائب على الديزل والبنزين كل ثلاثة أشهر للأخذ في الإعتبار حركة الأسعار العالمية.

وفي خطاب بثه التلفزيون بشأن سياسة الطاقة، تناول أيضا إحتجاجات "السترات الصفراء"، أصر ماكرون على أنه لن يذعن للضغوط لتغيير السياسة في مسعاه للإنتقال إلى استخدام طاقة أكثر نظافة أو تغيير السياسة بسبب العنف في الشوارع .

وقال الرئيس الفرنسي في خطابه انه "يجب ألا نغير المسار لأن توجه السياسة سليم وضروري ... لكن علينا أن نغير طريقة عملنا لأن عددا من مواطنينا يشعرون بأن هذا المسار السياسي مفروض عليهم من فوق" ، مؤكدا أن الشعب الفرنسي لا يمكن أن يطلب خدمات عامة أفضل ويتوقع في الوقت نفسه ضرائب أقل .