شكوك حول إقامة مباراة أرسنال أمام فورسكلا بعد تغيير الملعب

تحوم شكوك حول إقامة مباراة أرسنال أمام فورسكلا بولتافا في الدوري الأوروبي لكرة القدم المقررة يوم الخميس بعدما قال النادي الأوكراني إنه لا يزال في انتظار تأكيد الاستاد الأولمبي في كييف عما إذا كان يرغب في استضافة اللقاء.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء نقل المباراة التي تقام ضمن المجموعة الخامسة من استاد أوليكسي بوتوفسكي ملعب بولتافا إلى المجمع الوطني للرياضة في كييف بسبب مخاوف أمنية بعد فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا.

وأقر سياسيون في أوكرانيا هذا الأسبوع اقتراحا بفرض الأحكام العرفية في مناطق معرضة لهجوم بعد احتجاز روسيا لثلاث سفن أوكرانية.

وقال أوليج ليزاك نائب رئيس فورسكلا في مؤتمر صحفي "في هذه الأثناء تتم الاتصالات. تقدمنا ​​بطلب للاستاد الأولمبي في المجمع الوطني للرياضة بشأن إمكانية استضافة المباراة.

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"لم يجبنا الاستاد الأولمبي حتى الآن... نحن في حالة استعداد... نعد خطة أساسية وخطة احتياطية لإعداد الاستاد".

وأضاف "نرغب في خوض المباراة على ملعبنا وأمام مشجعينا... (لكن) في الوقت الراهن نمر بموقف يضطرنا لعمل ترتيبات لتنظيم مباراتين في مكانين مختلفين. ستتم عملية التنظيم بالمستوى المطلوب مع اتخاذ تدابير أمنية مناسبة.

"نحن الآن في انتظار رد من الاستاد الأولمبي عما إذا كان مستعدا لاستضافتنا".

وتأهل أرسنال بالفعل لأدوار خروج المهزوم قبل جولتين على نهاية دور المجموعات بعد ثلاثة انتصارات وتعادل واحد في مبارياته الأربع حتى الآن.