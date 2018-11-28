فريق كرة قدم إيرلندي في ورطة كبيرة بسبب تزوير وفاة لاعب إسباني

تعرض فريق كرة قدم في دبلن بإيرلندا لانتقادات واسعة بعد الكشف عن تزوير الفريق لوفاة أحد لاعبيه.

ونتيجة لذلك أُلغيت مبارة كانت مقررة ضد فريق أركلو نهاية الأسبوع الماضي، كما قام لاعبو الفرق الأخرى بارتداء شارة سوداء والوقوف دقيقة صمت احتراما وحدادا على وفاة اللاعب.

وقام فريق باليبراك بإعلام اتحاد البطولة الإيرلندية بخبر وفاة أحد لاعبيه في حادث سير على طريق عودته إلى بيته من حصة التمرين.

وسرعان ما انتشرت رسائل التعزية الموجهة لأصدقاء وأفراد عائلة اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.

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لكن في الحقيقة لم يكن خبر الوفاة صحيحا، إذ تأكد فيما بعد أن اللاعب المقصود لم يفارق الحياة، بل هو عاد فقط لموطنه الأصلي في إسبانيا.

وفي بيان له، أعرب اتحاد البطولة الإيرلندية عن سعادته بأن اللاعب في صحة جيدة وأنه عاد لبلده الأصلي إسبانيا".

وفي بيان آخر نشر على فيسبوك، ندد فريق باليبراك بالحادث واصفا إياه "بالخطأ الجسيم"، مؤكدا في الآن ذاته أنه "تم إقصاء اللاعب المتورط من كافة الأنشطة الكروية".