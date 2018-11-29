88 قتيلا و196 مفقودا في أسوأ حريق غابات بكاليفورنيا

قالت السلطات الأمريكية إن 88 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وإن 196 آخرين في عداد المفقودين، بعد مرور ثلاثة أسابيع على اندلاع أسوأ حريق غابات في تاريخ كاليفورنيا من حيث عدد القتلى، والذي أتى على تجمع سكني جبلي صغير وأحاله إلى أنقاض متفحمة.

ودمر حريق كامب فاير الذي شب في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني نحو 14 ألف منزل وأحرق قرابة 153 ألف فدان في بلدة باراديس ومحيطها، في شمال كاليفورنيا التي كان عدد سكانها 27 ألف نسمة.

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وقال كوري هونيا قائد شرطة مقاطعة بيوت، إنه يأمل في أن يكون بعض المفقودين على قيد الحياة. وأضاف مخاطبا الصحفيين أن السلطات أنهت بحثها عن الضحايا.