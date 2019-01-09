شاهد: إغلاق حديقة شجرة جوشوا الوطنية بكاليفورنيا

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ستغلق حديقة شجرة جوشوا الوطنية في ولاية كاليفورنيا لفترة مؤقتة على الأقل كي يتسنى للعاملين معالجة مشكلات الصرف الصحي والصيانة التي تراكمت أثناء الإغلاق الجزئي للحكومة.

وقالت إدارة المتنزهات الوطنية في بيان مكتوب إن الحديقة الشهيرة التي تبعد نحو 160 كيلومترا إلى الشرق من لوس انجليس في صحراء كاليفورنيا ستغلق أبوابها أمام الزائرين اعتبارا من صباح يوم الخميس. وتأمل الحديقة أن تستأنف نشاطها في الأيام القليلة المقبلة.