شاهد: الفنان المصري أحمد حلمي يزور مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن

قام الفنان المصري وسفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أحمد حلمي الأربعاء بزيارة مخيم الزعتري للاجئين السوريين الواقع في شمال الأردن، وتجول وسط مختلف وحدات المخيم الذي يضم 80 ألف شخصا من بينهم 5000 طفل وشاب.

وتوقف أحمد حلمي على واقع الأطفال اليومي في هذا المخيم وما تقدمه المنظمة من مساعدات صحية ونفسية للأطفال. وقالت منظمة اليونيسف في بيان لها "التقى الفنان والكاتب والمنتج الشهير مع أطفال من الملتحقين في إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم في المخيم، حيث تدعم اليونيسف أكثر من 19 ألف طفل للحصول على تعليم جيد في مخيم الزعتري، بما في ذلك أكثر من 1000 طفل في رياض الأطفال و700 طفل من ذوي القدرات الخاصة".

وأضاف البيان: "كما زار حلمي أحد مراكز "مكاني" التابعة لليونيسف، وهي مساحات صديقة للطفل توفر خدمات التعليم والحماية وبناء المهارات لحوالي 5000 طفلاً وشاباً في المخيم. وخلال الزيارة، التقى الأطفال ممن يحصلون على فرص التعلم واللعب والابتكار والملتحقين ببرنامج العلاج بالموسيقى والدعم النفسي الاجتماعي".

وقال حلمي حول زيارته للمخيم: "من خلال ضمان حصول كل طفل على التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة والوصول إلى أماكن يجدون فيها الحماية والرعاية، تقدم اليونيسف للأطفال الأكثر احتياجاً أملاً بمستقبل أفضل ، مما سيساعدهم في تحقيق كافة إمكاناتهم".

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وافتتح مخيم الزعتري في الأردن في العام 2012 لإيواء السوريين الفارين من الحرب التي انطلقت شرارتها في سوريا عام 2011. ودعم أحمد حلمي حملات حول التربية الإيجابية وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف وإنهاء معاناة الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع.