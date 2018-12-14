تعرف على رضا فضل.. فنان يرسم بفمه وقدميه

فضل ولد بلا يدين في محافظة كفر الشيخ شمال القاهرة، ولم تمنعه الإعاقة أبدا من الرسم بل على العكس حصل على جوائز عديدة، ومعظمها في مسابقات لم تكن لجان تحكيمها على علم مسبق بإعاقته.

الفنان المصري كانت موهبته واضحة منذ طفولته خلال مرحلة الدراسة الابتدائية، ولم يستطع المشاركة آنذاك في العديد من الأنشطة الخاصة بالأطفال، لكنه وجد طرقا أخرى للتغلب على إعاقته، فهو يرسم مستخدما فمه أو قدميه لإمساك الفرشاة

فضل درس في قسم فنون في جامعة الأزهر وكان الأول في دفعته، وأصبح بعد التخرج مدرس مساعد في نفس الجامعة، وحصل على جوائز من جامعة الدول العربية ومنتدى الشباب العربي والمؤتمر الدولي لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يقول إن الرسم بالفم مرهق للفنان وفيه صعوبة لأنه يعتمد على عضلات الفك والرقبة، ويستغرق وقتا أكثر بهذه الطريقة على خلاف الرسم بواسطة القدمين.

ويطمح فضل لعرض فنه حول العالم، وهو قد سبق له وأن شارك في أكثر من 30 معرضا وطنيا ودوليا، لكنه غير قادر على تحمل نفقات السفر خارج مصر بانتظام ويسعى للعثور على دعم مادي لمساعدته على القيام بذلك. وهو قادر على كسب بعض المال من أعماله، حيث يبيع اللوحات من خلال المعارض بأسعار تتراوح من 700 إلى 12000 جنيه مصري (حوالي 40 إلى 640 دولار أمريكي).

يأمل فضل أن يكون إنتاجه الفني مصدر إلهام لغيره من المعاقين ودليلا على أن القيود البدنية لا يجب أن تقف عائقا أمام الإبداع.

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