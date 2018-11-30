مبيعات كتاب ميشيل أوباما "Becoming" تبلغ مليوني نسخة في وقت قياسي

حققت مبيعات كتاب "Becoming" لميشيل أوباما وتيرة سريعة مقارنة بالمذكرات السياسية الأخرى التي عادة ما تعرف نجاحا كبيرا. وبلغ عدد الإصدارات المقتبسة من الكتاب سواء النسخ الورقية أو الإلكترونية والمبيعات الصوتية في الولايات المتحدة وكندا مليوني نسخة في أول 15 يومًا من إصدار الكتاب في السوق بحسب ما أعلنته شركة كراون للنشر.