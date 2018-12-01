تتواصل المظاهرات ضد اجتماع قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث تجمع المئات منهم في ساحة الكونغرس الوطني الأرجنتيني. واحتج المتظاهرون على سياسات الرئيس ماوريسيو ماكري والإنفاق على قمة قادة مجموعة العشرين في وقت تمر فيه البلاد تمر بأزمة اقتصادية.
تواصل المظاهرات في الأرجنتين على عقد قمة مجموعة العشرين
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تواصل المظاهرات في الأرجنتين على عقد قمة مجموعة العشرين
وتجمع متظاهرو حركة "ضد مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي، G20-FMI Out" المشكلة من نشطاء يساريون ومنظمات المجتمع المدني والنقابات للتعبير عن غضبهم واستيائهم من النظام المالي الدولي بسبب الأزمة الاقتصادية وسياسة التقشف والاقتراض ودولة القمع. واعتقلت الشرطة 13 شخصا خلال المظاهرات.
ونظمت الأرجنتين 33 مظاهرة وأنشطة ثقافية ضد مجموعة العشرين خلال الأسبوع الماضي في الوقت الذي تشير فيه بعض التقديرات إلى إنفاق الأرجنتين أكثر من 40 مليون دولار على القمة.
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