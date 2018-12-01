تواصل المظاهرات في الأرجنتين على عقد قمة مجموعة العشرين

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تتواصل المظاهرات ضد اجتماع قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث تجمع المئات منهم في ساحة الكونغرس الوطني الأرجنتيني. واحتج المتظاهرون على سياسات الرئيس ماوريسيو ماكري والإنفاق على قمة قادة مجموعة العشرين في وقت تمر فيه البلاد تمر بأزمة اقتصادية.