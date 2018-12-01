زعماء مجموعة العشرين يتفقون على ضرورة إصلاح منظمة التجارة

قال مسؤولون أوروبيون إن دول مجموعة العشرين اتفقت على الالتزام بإصلاح منظمة التجارة العالمية وذلك في مسودة أولية لبيان ختامي من المقرر صدوره السبت في ختام يومين من اجتماعات قمة المجموعة. وأكد مسؤول من الاتحاد الأوروبي مطلع على النقاشات الدائرة بشأن صياغة البيان الختامي إن الزعماء أيدوا الإصلاحات المطلوبة لتحسين عمل منظمة التجارة العالمية.

وأضاف المسؤول أن الصياغة المتعلقة بالتجارة متعددة الأطراف شكلت نقطة خلافية للولايات المتحدة التي أصرت على أن يذكر البيان الختامي أن نظام التجارة متعدد الأطراف ليس ناجحا. وقال "أكدنا أن التجارة مفيدة للابتكار والنمو والتوظيف وكررنا القول أن نظام التجارة متعدد الأطراف هو إطار العمل الذي نعمل ونلتزم به جميعا".

وأضاف "لكن من أجل أن تقبل الولايات المتحدة بذلك كان لابد أن تحصل على شيء في المقابل وهو أن تقول إن نظام التجارة متعدد الأطراف لم يعد ناجحا ولا يفي بالتحديات التي يتعين مجابهتها".

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وقال مسؤولون إن النص المتعلق بالتغير المناخي "يتخطى قليلا الوضع الراهن" في حين ظلت الصياغة المتعلقة بالصلب عند الحد الأدنى ليتمكن الزعماء من التوصل لاتفاق.

كما تطرق البيان إلى قضية الهجرة واللاجئين لكن ظلت الصياغة عند الحد الأدنى. وقال المسؤول "الأمر محبط ولن نخفي إحباطنا".

ولا تزال هناك حاجة لإقرار الدول الأعضاء للبيان الختامي للقمة.