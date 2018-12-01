شاهد: روسيا تختبر نظاماً دفاعياً جديداً لحماية سماء موسكو

وأقيم الاختبار بقواعد ساري-شاغان في كازاخستان وقالت وزارة الدفاع الروسي إن الصواريخ المختبرة أصابت جميع أهدافها بنجاح ودقة.

وكان الجيش الروسي قد أجرى أكبر مناورة عسكرية له منذ أربعة عقود بمشاركة صينية في شهر سبتمبر-أيلول الماضي.

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