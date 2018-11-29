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واشنطن تتهم إيرانييْن بجرائم ابتزاز إلكترونية طالت 200 هيئة بقيمة 30 مليون دولار

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واشنطن تتهم إيرانييْن بجرائم ابتزاز إلكترونية طالت 200 هيئة بقيمة 30 مليون دولار

واشنطن تتهم إيرانييْن بجرائم ابتزاز إلكترونية طالت 200 هيئة بقيمة 30 مليون دولار
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flicker/ Tony Webster 2014
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وجهت العدالة الأمريكية إتهامات بارتكاب جرائم إبتزاز إلكترونية إلى مواطنين إيرانيين وأدانتهما بارتكاب هجمات إلكترونية واسعة النطاق وطلب فدية من 200 هيئة ومؤسسة في البلاد من بينها وكالات وإدارات حكومية ومستشفيات بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون دولار. وشملت إحدى الهجمات مركز هوليوود المشيخي الطبي في لوس أنجلس في فبراير/ شباط 2016.

ووصف نائب المدعي العام رود روزنشتاين خلال مؤتمر صحفي الهجمات بأنها "مؤامرة ذات تكنولوجيا عالية ومتطورة". مضيفا أن المشتبه بها فارامارز شاهي سافاندي البالغ من العمر 34 عاما ومحمد مهدي شاه منصوري 27 عاما، اخترقا أنظمة الكمبيوتر باستغلال نقاط الضعف الأمنية وتثبيت برمجيات خبيثة تعرف باسم برمجيات الفدية "سام سام" التي تقوم بتشفير بيانات حواسيب الضحايا لابتزازهم ومطالبتهم بدفع فدية نقدية بالعملة الافتراضية "بيتكوين" لفك تشفير البيانات.

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وكشف روزنشتاين أنهما جمعا أكثر من 6 ملايين دولار من مدفوعات الابتزاز وتسببا في خسائر بأكثر من 30 مليون دولار.

وورد في عريضة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية أن الشخصين كانا يعملان من داخل إيران وأنهما بدآ نشاطهما الإجرامي في ديسمبر/ كانون الأول 2015 وتمكنا من اختراق أنظمة الحواسيب في 10 ولايات أمريكية وفي كندا.

المصادر الإضافية • NBC News