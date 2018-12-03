فرنسا تصف اختبار إيران لصاروخ باليستي بأنه استفزازي ومزعزع للاستقرار

وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم الوزارة في بيان "فرنسا قلقة بشأن اختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى يوم السبت. وهي تدين هذا العمل المستفز المزعزع للاستقرار".

قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الاثنين إن إجراء إيران اختبارا لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس حربية عمل مستفز ومزعزع للاستقرار.

وأضافت أن الاختبار يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ودعت طهران للتوقف فورا عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أدان أيضا السبت الماضي ما وصفها بتجربة إيرانية لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس واعتبر ذلك انتهاكا للاتفاق الدولي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني.

بينما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن الجنرال أبو الفضل شكارجي المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قوله "التجارب الصاروخية... تجرى من أجل الدفاع وقوة الردع الخاصة بالبلاد وسنستمر في ذلك".

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