شاهد: مصر تستضيف معرض "إيديكس 2018" للأسلحة

ويستمر المعرض إيديكس للدفاع ثلاثة أيام، حيث تعُرض فيه أسلحة فردية ومجسمات لأسلحة ثقيلة، من أبرز شركات الأسلحة العالمية.

تنظم مصر "إيديكس 2018" أول معارضها الدولية المخصصة للأسلحة، بمشاركة المئات من العسكريين والمدنيين وشركات من أنحاء العالم.

وزير الإنتاج الحربي المصري محمد العصار قال:" أعتقد أن المعرض فرصة كمنصة لاطلاع وفود من 56 دولة تزور المعرض، ليتفقدوا ما نعرضه وما التقدم الذي احرزناه، انتاجنا الحربي زادت جودته على مستوى عالمي، ونسعى لتطوير العتاد الحربي بالتعاون مع شركات عالمية".

وللولايات المتحدة، أكبر مصدر للأسلحة إلى مصر، أكثر من 40 شركة في المعرض، إلى جانب شركات كبرى من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فضلا عن روسيا والصين والهند ودول الخليج.

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دوروثي شيا، نائبة رئيسة بعثة السفارة الأمريكية الدعم المالي الذي تقدمه بلادها للجيش المصري، قالت:"يمنح الكونغرس بسخاء مبالغ كبيرة لمساعدة الجيش المصري، السؤال هو كيف يمكنك استغلال ذلك المال لاستهداف تهديدات اليوم وتهديدات الغد بالشكل الأمثل؟، ولهذا نشهد تغيرا في النموذج بعيدا عن الآلات الثقيلة التي اتسمت بها مساعدتنا في السنوات الماضية نحو طريقة أكثر مرونة لمواجهة الإرهاب."

وأضافت "نحاول تقاسم دروسنا التي تعلمناها بالطريقة الصعبة من أرض المعركة ومساعدة زملائنا المصريين لاستغلال ذلك والتأكد من أن حيازتهم للمعدات ملائمة وتقدم لهم فعلا الاستفادة القصوى."

لم يحدد المنظمون الأهداف الخاصة بالمبيعات أو التوقعات، لكنهم يقولون إن الاتفاقيات ستوقع وستعلن في المعرض المقام في مركز معارض ضخم.

وتقاتل مصر حاليا تمردا بقيادة تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء، والكثير من مركباتها ومعداتها المعروضة اختبرت في المعارك هناك.