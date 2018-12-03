"الفلسطينيون يريدون الحياة كباقي الشعوب" ... لهذا تظاهر علي ورفاقه في غزة... تعرفوا أكثر

"لأن الوضع الاقتصادي لم يكن بمستوى الصفر وانما أدنى من الصفر. الشباب الذين تبلغ أعمار كل منهم ثلاثين عاماً لا يملكون شيكل واحد في جيوبهم"... هذا ما يبادرنا به علي الذي شارك بإحدى المسيرات السلمية في قطاع غزة وأصيب خلالها بذخيرة الجيش الإسرائيلي في نيسان/ابريل الماضي.

منذ ثمانية أشهر وبعد صلاة يوم الجمعة، يخرج آلاف الفلسطينيين في مظاهرات حاشدة قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل. ويتساءل علي "لماذا تحدث كل هذه الأمور، لماذا هذه الانفجارات التي جرت مع أولئك الذين توجهوا الى الحدود؟".