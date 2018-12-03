غارة أمريكية تقتل قياديا في داعش ذبح رهائن من بينهم الأمريكي بيتر كاسيج

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قال المبعوث الأمريكي للتحالف بقيادة واشنطن إن طائرات حربية للتحالف شنت ضربات يوم الأحد أسفرت عن مقتل قيادي في تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية داعش في سوريا مسؤول عن إعدام رهائن من بينهم أمريكي. وكتب المبعوث بريت مكجورك تغريدة في ساعة متأخرة ليل الأحد قال فيها "نفذت القوات الجوية للتحالف ضربات دقيقة في وقت سابق اليوم على عدد من قادة داعش بجنوب شرق سوريا. ومن بين المستهدفين أبو العمرين".

وقال مكجورك إن أبو العمرين مسؤول عن قتل عدد من الأسرى من بينهم الأمريكي بيتر كاسيج العامل في مجال الإغاثة الذي خطفه التنظيم المتشدد في سوريا وقطع رأسه عام 2014. وقال الكولونيل شون رايان المتحدث باسم التحالف إن الضربات التي شنتها الطائرات في صحراء البادية بشرق سوريا أسفرت عن مقتل "أعضاء آخرين كثيرين في داعش".