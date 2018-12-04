مصدر: إيطاليا تضم أسماء 5 مصريين مشتبه بهم إلى التحقيق في قضية ريجيني

قال مصدر قضائي إن مدعين إيطاليين وضعوا خمسة من رجال الأمن المصري في دائرة التحقيق الرسمي لما يتردد عن تورطهم في اختفاء الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

واختفى ريجيني (28 عاما) الذي كان يدرس في جامعة كمبردج أثناء وجوده في القاهرة في يناير كانون الثاني 2016 وعثر على جثته بعد قرابة أسبوع. وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب.

وينفي المسؤولون المصريون التورط في مقتل ريجيني. ولا يشير وضع المسؤولين الأمنيين الخمسة في دائرة التحقيق الرسمي في إيطاليا إلى تورطهم في مقتل ريجيني ولا يؤدي تلقائيا إلى المحاكمة.

وكان وزير الخارجية الإيطالي قد استدعى السفير المصري، يوم 30 نوفمبر الماضي، مطالبا باحترام تعهد مصر بالتحرك سريعا لمحاكمة المسؤولين عن قتل ريجيني.

وقتل ريجيني (28 عاما) في القاهرة في يناير كانون الثاني 2016. وعلى الرغم من التعاون على مدى أشهر بين محققين مصريين وإيطاليين، لم يتم اعتقال أو توجيه الاتهام لأحد.

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ونشرت الخارجية الإيطالية بيانا أكدت فيه أن الوزير عبر عن حاجة إيطاليا لأن ترى تطورات ملموسة في التحقيق"، وأضاف أن هناك "عدم ارتياح شديدا" في روما فيما يتصل بتطور القضية.

والتقى ممثلو ادعاء مصريون وإيطاليون في نهايات شهر نوفمبر لبحث ما آل إليه التحقيق، لكن مصادر قضائية في روما قالت إن الفريق المصري لم يحقق التقدم الذي وعد به.

كما صرحت مصادر قضائية إن إيطاليا ستفتح تحقيقا رسميا مع اثنين على الأقل من أفراد الأمن المصريين الأسبوع المقبل للاشتباه في تورطهما في اختفاء ريجيني.

وفي خطوة جد رمزية، قال رئيس مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي روبرتو فيكو إنه سيجمد كل العلاقات مع البرلمان المصري إلى أن يحدث تقدم في القاهرة نحو التوصل إلى المسؤول عن مقتل ريجيني.