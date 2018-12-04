شاهد: ممثل يرتدي قناع مارك زوكربيرغ للمطالبة بفرض ضريبة على عمالقة الرقميات

ويأتي هذا الاحتجاج كجزء من حملة أطلقتها منظمة "أفاز"، الثلاثاء، يوم انعقاد الاجتماع الاقتصادي المالي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية.

وتدعو "أفاز" الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة على عائدات عمالقة التكنولوجيا، مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل" وغيرها.

ووقع 650 ألف مواطن على البيان الذي أطلقته المنظمة غير الحكومية عبر موقعها، بعنوان "ضريبة رقمية".

فشل

من جانبها، تقول منظمة "أوكسفام"، وهي الاتحاد الدولي لـلمنظمات الخيرية، إن وزراء الاتحاد الأوروبي للمالية فشلوا، خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل، في التوصل إلى اتفاق لفرض "ضريبة على الخدمات الرقمية".

والمراد بهذه الضريبة هي أن تدفع شركات التكنولوجيا العملاقة الحدنى الأدنى من الضرائب.

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وأضافت "أوكسفام" أنه بدلا من ذلك، تقدمت كل من فرنسا وألمانيا باقتراح جديد يتضمن فقط فرض ضرائب على إعلانات الإنترنت.