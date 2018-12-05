مدعي عام اسطنبول يصدر مذكرتي توقيف ضد سعود القحطاني واللواء عسيري بتهمة التخطيط لقتل خاشقجي

أفاد مسؤولان تركيان أن مدعي عام اسطنبول أصدر مذكرتي توقيف ضد كل من اللواء أحمد عسيري نائب جهاز الاستخبارات السعودي وسعود القحطاني المسؤول المقرب من ولي العهد الأميرمحمد بن سلمان والمسؤول السابق عن الأمن السبيراني في السعودية على خلفية اتهماهما بالتخطيط لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وخلُص المدعي العام التركي إلى وجود ما وصفها بشكوك قوية أن القحطاني واللواء عسيري اللذين تمت تنحيتهما من منصبيهما قبل نحو شهرين كانا ضمن من خططوا لجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأشار أحد المسؤوليْن التركيين أن خطوة الادعاء المتمثلة في إصدار مذكرتي التوقيف بحق القحطاني والعسيري تأتي من منطلق قناعته بأن السلطات السعودية لن تتخذ أي إجراء رسمي ضد المذكوريْن.