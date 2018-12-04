أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يحملون بن سلمان مسؤولية قتل خاشجقي

قال أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء إنهم على يقين أكثر من أي وقت مضى بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضالع في قتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بعد أن سمعوا إفادة وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) بشأن القضية.

أعلن السناتور الجمهوري لينزي غراهام أن لديه ثقة كبيرة بعد إفادة (سي.آي.إيه) في أن قتل خاشقجي ما كان ليتم دون معرفة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووصف غراهام بن سلمان بالمهووس والخطير.

وقال يجب فرض عقوبات بموجب قانون ماجنتسكي على الضالعين في قتل خاشقجي. وأضاف أن إدارة ترامب لا تريد فيما يبدو أن تعترف بأدلة تورط ولي عهد السعودية في القتل.

مينينديز

من جهته قال السناتور بوب مينينديز زعيم الديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "آرائي السابقة ترسخت". ودعا مينينديز إلى رد فعل أمريكي قوي على مقتل خاشقجي وعبر عن مساندته تشريعا ينهي كل أشكال الدعم للتحالف الذي تقوده السعودية الذي يحارب في اليمن.

وتحدث مينينديز للصحفيين بعد أن غادر جلسة مغلقة أدلت فيها مديرة المخابرات جينا هاسبل بإفادة أمام بعض زعماء المجلس ورؤساء بعض لجانه.

كوركر

السناتور الجمهوري بوب كوركر قال إنه لا يساوره أدنى شك في أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي وأشرف عليه. وعلى إدارة ترامب أن تندد بقوة بأفعال السعودية ويجب أن يكون هناك ثمن للقتل.

وأضاف كوركر أن الرسالة التي بعثت بها الإدارة إلى ولي العهد السعودي ستسمح له بمواصله المسار الذي يمضي فيه.

كما علق قائلا: على ترامب أن يقف ويقول في الأيام القليلة المقبلة إن أمريكا لا تؤيد القتل وإلا سيتحرك الكونغرس.

إدارة ترامب

قال مصدر لرويترز اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستطلع كل أعضاء مجلس النواب على وضع السعودية يوم 13 ديسمبر كانون الأول.

وقدمت مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل إفادة خلف أبواب مغلقة لزعماء عدة لجان بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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قال مصدر مطلع لرويترز إن جينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) من المتوقع أن تقدم إفادة لزعماء مجلس النواب ورؤساء لجانه خلال الأسبوعين المقبلين بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقدمت هاسبل إفادة مشابهة لمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في وقت سابق اليوم.

وقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات ويكتب لصحيفة واشنطن بوست، داخل القنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر تشرين الأول.