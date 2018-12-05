السعودية تستضيف مباراة كأس السوبر الإيطالية

شارك في هذا المقال

حجم النص Aa Aa

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم في بيان يوم الأربعاء أن كأس السوبر الإيطالية بين يوفنتوس وإي سي ميلان ستقام في السعودية الشهر المقبل.

وأضافت رابطة الدوري الإيطالي أن المباراة السنوية بين بطلي الدوري وكأس إيطاليا ستقام باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 16 يناير كانون الثاني.