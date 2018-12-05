أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم في بيان يوم الأربعاء أن كأس السوبر الإيطالية بين يوفنتوس وإي سي ميلان ستقام في السعودية الشهر المقبل.
السعودية تستضيف مباراة كأس السوبر الإيطالية
تقرأ الآن:
السعودية تستضيف مباراة كأس السوبر الإيطالية
@ Copyright :(Reuters)
وأضافت رابطة الدوري الإيطالي أن المباراة السنوية بين بطلي الدوري وكأس إيطاليا ستقام باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 16 يناير كانون الثاني.
وأقيمت كأس السوبر الإيطالية خارج البلاد عدة مرات من قبل في الولايات المتحدة والصين وقطر.
وفاز يوفنتوس بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي لذا تأهل ميلانو للمباراة لأنه كان وصيفا لبطل كأس إيطاليا.
إقرأ أيضاً:
الرجاء البيضاوي يتوج بلقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه
مدريد جاهرة لاستقبال "السوبر كلاسيكو" بين الغريمين بوكا وريفر