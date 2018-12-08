طاقم سفينة شحن ينقذ متسابقة على متن زورقها الشراعي قرب المحيط الجنوبي

أنقذت سفينة شحن البحارة البريطانية سوزي غودال، بعد أن ضربت عاصفة قوية صارية يختها وانتهت به نحو القطب الجنوبي، عندما كانت تخوض سباقا منفردا للابحار حول العالم.

وكانت سوزي غردت على موقع تويتر: "على السفينة!!!"، بعيد وصول سفينة "أم في تيان فو" المسجلة في هونغ كونغ إلى موقع غودال. وكانت سفينة الشحن تقوم برحلتها من الصين إلى الأرجنتين، عندما حولت وجهتها نحو البحارة البالغة من العمر 29 سنة.

وكان مسؤولو السباق على اتصال مستمر عن طريق الراديو بالمتسابقة، التي تكسر صاريها على بعد 3200 كلم غربي كيب هورن قرب الطرف الجنوبي من أمريكا الجنوبية.

وبحسب المتحدث باسم سباق غولدن غلوب باري بيكثال فإن سوزي أجرت تدريبات هائلة قبل خوض غمار السباق، مثل عبورها المحيط الأطلسي مرتين، ما يجعلها ربما واحد من أكثر المتسابقين المحتملين جاهزية.

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