شاهد: إنقاذ صيادين اثنين ظلا تائهين على متن قارب في المحيط 20 يوما

أنقذت سفينة سياحية رجلين تائهين في بحر الكاراييب منذ حوالي 20 يوما. وأظهرت صور رويترز صعود الرجلين، وهما صيادان على متن قارب إنقاذ بمساعدة من الطاقم يوم الخميس الماضي. وقالت الشركة المالكة للسفينة إن الطاقم وفر للرجلين الماء والغذاء والرعاية الطبية.

وقال رئيس مصالح الرصد الجوي جيمس فان فليت في بيان نشر على موقع تويتر على الانترنت، إن السفينة "امبرس أوف ذا سي" أنقذت الرجلين بعد أن فقدا البوصلة وحادا عن مسلكهما البحري في مياه المحيط منذ بداية الشهر، بسبب رداءة الأحوال الجوية قرب بورت ليمون في كوستاريكا، ثم نفد عنهما الوقود فلم يقدرا على العودة.