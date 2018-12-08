شاهد: إغلاق المعالم السياحية في باريس بسبب احتجاجات السترات الصفراء

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بدت عاصمة الأنوار باريس في معظم مناطقها كمدينة أشباح اليوم السبت (8 ديسمبر كانون الأول) حيث أغلقت المتاحف والمتاجر في يوم كان يفترض أن يكون للتسوق في أجواء احتفالية قبيل عيد الميلاد.

وكان عدد السائحين قليلا وناشدت السلطات السكان البقاء في منازلهم قدر المستطاع.