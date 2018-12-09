تركيا تعرض الحصول على جنسيتها مقابل التعهد بشراء عقار بالبلاد

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قد لا تحتاج إلى دفع الثمن مقدماً، بل أصبح مجرد التعهد بشراء عقار كافياً للحصول على الجنسية التركية.

ووفقاً للمرسوم الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يحتاج أي مستثمر أجنبي لتوقيع تعهد رسمي بشراء عقار لا يقل سعره عن 250 ألف دولار أمريكي يمكن دفعها خلال ثلاث سنوات حتى يحصل على الجنسية التركية بشكل فوري.