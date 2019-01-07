بنوك تركيا تتدخل لإنقاذ كبرى أندية كرة القدم المحلية من الديون

ينوي اتحاد البنوك التركية إعادة هيكلة ديون متزايدة على كبرى أندية كرة القدم التركية مثل غلطة سراي وفناربخشه لا شطبها، في الوقت الذي تراكمت فيه ديون تزيد عن عشرة مليارات ليرة (1.87 مليار دولار) على عاتقها كبرى فرق الدوري الممتاز.

وأنفقت الأندية الأربعة الكبرى، التي تشمل أيضا بشيكطاش وطرابزون، الكثير لاستقطاب نجوم أجانب. وتسببت النتائج المحلية والدولية الضعيفة في تفاقم الديون التي تراكمت على الأندية.

وفي مطلع الأسبوع، ذكرت وسائل الإعلام التركية أن البنك الزراعي الحكومي سيعيد هيكلة ديون 18 ناديا في الدوري التركي الممتاز.

لكن اتحاد البنوك التركية قال إن ديون الأندية لن تُحول إلى بنك واحد، بل ستواصل جميع البنوك إدارة المخاطر الخاصة بقروضها.

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وقال اتحاد البنوك التركية "لا مجال لإلغاء الديون أو تسعيرها عند مستوى خارج معايير تسعير السوق في إعادة الهيكلة" مضيفا أن دخل الأندية يمكن أن يغطي نفقاتها.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) الرسمية إن رؤساء اتحاد كرة القدم واتحاد البنوك التركية وأندية الدوري اجتمعوا لبحث شروط إعادة الهيكلة في مقر البنك الزراعي.

وذكرت المؤسسة أن الأندية طُلب منها تقديم تقارير دخلها ونفقاتها بحلول نهاية يناير كانون الثاني إلى اتحاد البنوك التركية، مما يساعد في وضع خطط إعادة هيكلة لكل ناد، وإن اتحاد البنوك التركية سيقوم بتقييم مقترح بشأن تقسيم الديون إلى خمسة أقساط.