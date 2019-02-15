من لحظة قطاف الثمار حتى التغليف.. شاهد (رحلة) أغلى شوكولا في العالم

بعض الناس يقولون إن الشوكولا هي غذاء الحب، ولا شيء يسيل لعاب الفم مثل منظر جبل من الشوكولا المذابة.

شوكولا "توآك"، من متاجر هارودز في المملكة المتحدة، هي الأغلى في العالم، إذ يبلغ سعرها 400 جنيها إسترلينيا، على رغم عدم احتوائها على غلاف من الذهب أو شريط مرصع بالجواهر.

من أجل صنع لوح من هذا النوع، يتم حصاد الكاكاو من شجرة ذات أصل واحد، في أسلوب مستوحى مما يفعله صانعو النبيذ الفرنسي.

كالنبيذ والويسكي

جيمس لو كونت، المدير التنفيذي لمصنع "توآك" للشوكولا، يشرح الأسس والمعايير المتبعة خلال الإنتاج، بالقول: "تتمثل مهمتنا في توآك في رفع الشوكولا الخاصة بنا إلى مستويات النبيذ الجيد أو الويسكي المميز".

ويضيف: "ومن أجل تقديم الشوكولا بطريقة نُشرك بها حواس الناس، عبر منحهم طريقة جديدة للتذوق".

في "كاسا غواياسمين" بعاصمة الإكوادور كويتو، تقدم "توآك" فرصة لتذوق الشوكولا عند نفس بائع النبيذ الذي استضاف في إحدى المرات الزعيم الكوبي الراحل، فيدل كاسترو.

وخلال هذه الجولة، تتبع "توآك" طريقة تذوق الويسكي، حيث يتم تقسيم أربعة مربعات من عينات مختلفة من الشكوكولا إلى نصفين، مع توفير عود خشبي للحيلولة دون تغيير الرائحة عند لمسها باليد، ثم تُشم قبل أن توضع في الفم لتذوب ببطء.

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الكاكاو والسكر فقط

وعن تجربة التذوق تقول السائحة الفرنسية أماندان بوليت، مقارنة الأمر مع صناعة النبيذ الفرنسية: "لقد أحببت حقاً هذا العرض، ولا سيما تفسير حقيقة أن الكاكاو هنا يحصل على نكهة ورائحة من المطر والأرض والأشجار المحيطة والزهور وما إلى ذلك".

فيما يتساءل توماس شميت، وهو سائح ألماني، إن كان هناك أي شخص مقرّب بما فيه الكفاية لإنفاق 400 جنيه استرليني على لوح من الشوكولا؟ ولدى سماعه السعر يضحك: "يجب أن يكون صديقا جيدا جدا".

أما بالنسبة للمكونات التي تُصنع بها "توآك"، فهي تحتوي فقط الكاكاو الخام والسكر.