طائرات مسيّرة تتسبب في تعليق عشرات الرحلات بمطار غاتويك

لا تزال حركة الملاحة الجوية معلقة في مطار غاتويك الدولي جنوب العاصمة البريطانية لندن على خلفية رصد طائرات مسيّرة كانت تحلّق في محيطه. أكثر من 10 آلاف مسافر مازالوا عالقين في ثاني أكبر المطارات البريطانية قبل أيام من الاحتفال بعيد الميلاد.

وأصدرت إدارة المطار بيانا جاء فيه أنّ الرحلات المنطلقة من مطار غاتويك والمتوجّهة إليه تبقى معلّقة بعد رصد طائرات مسيّرة تحلّق فوق المدرج ليل الأربعاء وصبيحة الخميس.

وتمّ تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار غاتويك أمس الأربعاء في حدود الساعة التاسعة والنصف بتوقيت غرينيتش بعيد تردد أنباء عن تحليق طائرتين مسيّرتين في الموقع. وعادت الحركة إلى المطار خلال الليل لمدة خمس وأربعين دقيقة قبل أن تتوقف مجددا إثر الإبلاغ عن رصد طائرات مسيّرة في جواره، كان آخرها عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينيتش.

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عملية رصد الطائرات المسيّرة أثرت على أكثر من 10 آلاف مسافر، وهو ما جعل المدير التنفيذي للمطار كريس وودروف يتحدث عن "تصرّف متهور". وأشار وودروف إلى أنّ الشرطة تبحث عن مشغّلي الطائرات المسيرة حيث شوهدت طائرة مروحية وهي تحلق فوق موقع المطار.