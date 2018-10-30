سجل مطار دبي الدولي، المطار الأكثر ازدحاما بالركاب في العالم، انخفاضا طفيفا في حركة المسافرين خلال سبتمبر / أيلول.
وهبط عدد الركاب الذين يستخدمون المطار 0.2 بالمئة إلى 7.2 مليون مسافر مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ما السبب في تراجع في حركة الركاب بمطار دبي في سبتمبر؟
سجل مطار دبي الدولي، المطار الأكثر ازدحاما بالركاب في العالم، انخفاضا طفيفا في حركة المسافرين خلال سبتمبر / أيلول.
وهبط عدد الركاب الذين يستخدمون المطار 0.2 بالمئة إلى 7.2 مليون مسافر مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الشركة المشغلة لمطارات دبي في بيان إن السبب في هذا يرجع إلى أن عطلة عيد الأضحى، التي تشهد ارتفاعا في حركة الركاب، حلت العام الماضي في شهر سبتمبر أيلول 2017. وحل عيد الأضحى هذا العام في أغسطس/ آب.
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وشهد مطار دبي، وهو مركز لشركتي طيران الإمارات وفلاي دبي تباطؤا في نمو حركة الركاب هذا العام بعد زيادات قوية على مدى 15 عاما، على الرغم من أنه تعامل مع أكثر من ثمانية ملايين راكب في يوليو تموز وأغسطس/ آب من العام الجاري.
وزاد حجم الشحنات التي جرت مناولتها في المطار بنسبة 1.9 بالمئة لتسجل 221 ألفا و213 طنا. ويتعامل مطار آخر، وهو مطار آل مكتوم الدولي، أيضا في الشحنات الجوية بدبي.