مقرمشة ومقلية ومليئة بالديدان، هي فطائر هانوي المفضلة لدى عشاق الأكل خلال فصل الشتاء في العاصمة الفيتنامية. تصنع الفطائر الساخنة مع بلحم الخنزير والبيض والشبت أو الرشاد الطازج وقشرة الحمضيات ومجموعة كبيرة من الديدان المقلية وتحضر في أكشاك الطعام المنتشرة في الشوارع والمنازل في شمال فيتنام.
شاهد: ديدان مقلية ومقرمشة.. الطبق المفضل للفيتناميين في الشتاء
الديدان، مخلوقات طفيلية تشكل مصدر قلقة للمزارعين لأنها تنتشر بشكل كبير في الحقول مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء ولكنها في المقابل تبعث الفرحة في نفوس الطباخين لأنها المادة الأولية لتحضير الفطائر الساخنة. فذهه المخلوقات صالحة للأكل. هذه الوجبة الخفيفة أصبحت طبقا مفضلا لدى سكان العاصمة الفيتنامية.
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أطباق أخرى تحضر في الفيتنام تعتمد بالأساس على الديدان مع صلصة الكراميل اللزجة وبعض الأعشاب والفلفل.
ويعرف المطبخ الفيتنامي خارج حدوده بحساء "فو، pho"، ويعكف الطباخون على توسيع انتشاره من خلال اقتراح اطباقا جديدة خاصة تلك التي تحضر بالديدان والصراصير المقليّة ويرقات دودة جوز الهند الدائرية والجراد وبعض الحشرات الأخرى.
واعتنق الطهاة من باريس إلى ساو باولو هذه النظرة الجديدة في الطبخ وأصبحوا يقترحون أطباق الجنادب أو العقارب.